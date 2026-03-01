Exposition de peintures, sculptures, photographies Obsession chromatique Chapelle de l’hôpital Pornic

Exposition de peintures, sculptures, photographies Obsession chromatique

Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-30 18:30:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-03-30 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05

Exposition de photographies, peintures, sculptures par l’association Art des Escaliers



Au programme plongez dans un univers où la couleur devient le sujet principal

L’association Art des Escaliers présente Obsession Chromatique , une exposition singulière où une vingtaine d’artistes explorent la puissance du monochrome.

Peinture, photographie et sculpture se répondent à travers des œuvres conçues autour d’une seule teinte ou d’un camaïeu subtil.

Un véritable voyage sensoriel qui décompose le spectre visible pour mieux révéler la sensibilité de chaque créateur.

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Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire artdesescaliers@gmail.com

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English :

Exhibition of photographs, paintings and sculptures by the Art des Escaliers association

L’événement Exposition de peintures, sculptures, photographies Obsession chromatique Pornic a été mis à jour le 2026-03-13 par I_OT Pornic