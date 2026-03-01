Exposition de peintures, sculptures, photographies Obsession chromatique Chapelle de l’hôpital Pornic
Exposition de peintures, sculptures, photographies Obsession chromatique Chapelle de l’hôpital Pornic samedi 21 mars 2026.
Exposition de peintures, sculptures, photographies Obsession chromatique
Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:30:00
fin : 2026-03-30 18:30:00
Date(s) :
2026-03-21 2026-03-22 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-03-30 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05
Exposition de photographies, peintures, sculptures par l’association Art des Escaliers
Au programme plongez dans un univers où la couleur devient le sujet principal
L’association Art des Escaliers présente Obsession Chromatique , une exposition singulière où une vingtaine d’artistes explorent la puissance du monochrome.
Peinture, photographie et sculpture se répondent à travers des œuvres conçues autour d’une seule teinte ou d’un camaïeu subtil.
Un véritable voyage sensoriel qui décompose le spectre visible pour mieux révéler la sensibilité de chaque créateur.
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Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire artdesescaliers@gmail.com
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English :
Exhibition of photographs, paintings and sculptures by the Art des Escaliers association
L’événement Exposition de peintures, sculptures, photographies Obsession chromatique Pornic a été mis à jour le 2026-03-13 par I_OT Pornic