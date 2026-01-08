Exposition de peintures Sirènes Chant du littoral Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat

Exposition de peintures Sirènes Chant du littoral

Du 24/02 au 07/03/2026 du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Vernissage le samedi 28/02 à partir de 10h30. Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2026-02-24

fin : 2026-03-07

2026-02-24

L’Office de Tourisme de La Ciotat accueille l’exposition Le chant du littoral. Peintres et sculpteurs explorent mer, lumière et rivages. En invité d’honneur, Gilbert Ganteaume, figure emblématique de l’art ciotaden.

L’Office de Tourisme de La Ciotat accueille l’exposition Le chant du littoral, une invitation artistique à explorer les multiples visages du rivage méditerranéen. À travers peintures et sculptures, les artistes réunis proposent une lecture sensible du littoral, entre mémoire, lumière, émotions et dialogue entre la terre et la mer.



Artiste Dany LEROUX



J’ai choisi ces trois tableaux parce qu’ils expriment chacun une facette du littoral.

L’arbre solitaire représente l’ancrage et la présence immobile qui veille sur les rivages. Le bouquet traduit la part intime et sensible du littoral, ce que la mer dépose en nous en couleurs et en lumière. La barque sur le sable évoque le voyage, l’attente et la mémoire des traversées

Ensemble, ils composent un chant un dialogue entre terre, lumière et mer, où chaque image apporte sa note propre.



Artiste JEANY



Jeany puise son inspiration dans les mouvements artistiques du postimpressionnisme et du fauvisme.

Elle s’exprime dans plusieurs disciplines artistiques peinture (huile et acrylique),modelage et sculpture (taille directe).

Ses œuvres s’étendent des portraits aux paysages, en passant par les natures mortes.

Sa démarche conjugue sensibilité psychologique et passion créative chaque création porte une empreinte personnelle et singulière.

Actuellement, son environnement méditerranéen nourrit particulièrement son travail.



Artiste CHAL

J’espère qu’en vous présentant quelques uns de mes tableaux, vous ressentirez ce plaisir de contacter visuellement la chaleur, la mélodie, la douceur que j’ai voulu poser sur la toile. Douce inspiration venue du littoral stimulant tous les sens par la seule présence de la nature. Un moment de partage et de connexion à l’authentique.



Artiste CABOU (Cathy BOURDEAU)

De nature rêveuse et sensible, elle a longtemps travaillé dans les ressources humaines. Aujourd’hui, son temps libre lui permet de se consacrer pleinement à la peinture. Amoureuse de la lumière, des arbres et de la mer, voyageuse dans l’âme, elle affectionne les rencontres improbables.



Après un parcours à l’Atelier Stern à Paris, elle a rejoint la Provence, terre de ses racines. Du bleu à l’infini… ses pinceaux, couteaux et autres matériaux inscrivent sur les toiles un peu de son histoire.



J’aime la mer, son immensité, ses richesses tellement belles, son silence et ses colères, sa puissance, ses mystères et ses couleurs magnifiques. Solitude, mélancolie, éternité, humilité, force ce sont les sentiments qui m’habitent en écho à cet infini.

Je recherche un panel sans fin de couleurs, sombres et chatoyantes. Le bleu, ma couleur de prédilection, se décline à l’infini. Quelques pointes d’ocre, de rouge ou encore de jaune viennent s’y mêler.

C’est au gré de mes envies que les couleurs et les sentiments se posent sur mes toiles. Souvent, mon pinceau se pose et, peu à peu, le geste et le choix des couleurs font le reste.





Invité d’honneur Gilbert Ganteaume

Artiste ciotaden depuis 60 ans, Gilbert Ganteaume n’est plus à présenter.



On compte plusieurs de ses œuvres dans la ville le Mémorial des victimes de l’amiante sur le port, le Monument pour la paix devant l’Hôtel de ville, et son tableau sur la Caméra du futur à l’intérieur, les fresques de l’Eglise notre Dame etc.



Représentatif de sa ville de La Ciotat par les thèmes qu’il a exposés et le style qui lui est propre, faisant appel à la matière de par son métier aux anciens chantiers navals où l’on construisait les grands bateaux d’acier, il déborde de créativité et explore tous les thèmes qu’il a plaisir à exposer.



Faisant partie de l’association Sirènes depuis le début, il propose ses tableaux pour le thème le chant du littoral . Le littoral de la ville et son port sont le cadre de son enfance, et à 93 ans cette année, il a réalisé quelques tableaux plus petits qu’à l’accoutumée, où l’on reconnait toujours sa ville et son rivage, même de façon presque abstraite, ce qui permet à chacun d’en entendre le chant .



Le chant du littoral est une exposition collective où chaque œuvre devient une note, chaque artiste une voix, pour célébrer l’identité, la poésie et la force du littoral de La Ciotat. .

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

The La Ciotat Tourist Office is hosting the exhibition Le chant du littoral (Song of the Coast). Painters and sculptors explore the sea, light and shores. The guest of honour is Gilbert Ganteaume, an iconic figure in La Ciotat art.

