Exposition de peintures & techniques mixtes Rue Jean Teillet Saint-Junien
Exposition de peintures & techniques mixtes Rue Jean Teillet Saint-Junien lundi 13 avril 2026.
Exposition de peintures & techniques mixtes
Rue Jean Teillet Espace culturel Laurentine Teillet Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-13
Laissez-vous porter par une parenthèse artistique où regards et sensibilités se rencontrent. Cette exposition réunit les univers d’Alizée Clavaud et d’Aline Larant autour d’un même élan sublimer les paysages du Limousin et la mémoire des lieux. Huiles sur toile, photographies peintes, acryliques et collages composent une balade visuelle riche en textures et en nuances. Entre jeux de lumière et impressions de mouvement, chaque œuvre invite à ressentir, à imaginer et à s’évader. Au fil de cette déambulation sensible et colorée, c’est toute la douceur du printemps qui s’exprime. Une expérience artistique accessible à tous, à découvrir librement, pour un moment d’évasion et d’émotion. .
Rue Jean Teillet Espace culturel Laurentine Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 mediatheque@saint-junien.fr
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English : Exposition de peintures & techniques mixtes
L’événement Exposition de peintures & techniques mixtes Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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