Exposition de peintures Salle des Clercs Valence
Exposition de peintures Salle des Clercs Valence lundi 30 mars 2026.
Exposition de peintures
Salle des Clercs Place de l’Université Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-03-30
Une exposition à mon image Elle reflète mes préoccupations, mes inspirations, et une profonde réflexion sur le temps qui passe et le sens de la vie. Découvrez ma nouvelle exposition INSPIRATION TEMPORALITÉ CLIMAT.
.
Salle des Clercs Place de l’Université Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@myriammartelia.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An exhibition in my image: it reflects my concerns, my inspirations, and a deep reflection on the passage of time and the meaning of life. Discover my new exhibition: INSPIRATION TEMPORALITY CLIMATE.
L’événement Exposition de peintures Valence a été mis à jour le 2026-02-28 par Valence Romans Tourisme