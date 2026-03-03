Exposition de peintures Salle des Clercs Valence

Exposition de peintures

Salle des Clercs Place de l’Université Valence Drôme

Début : 2026-03-30

fin : 2026-04-05

2026-03-30

Une exposition à mon image Elle reflète mes préoccupations, mes inspirations, et une profonde réflexion sur le temps qui passe et le sens de la vie. Découvrez ma nouvelle exposition INSPIRATION TEMPORALITÉ CLIMAT.

Salle des Clercs Place de l’Université Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@myriammartelia.fr

English :

An exhibition in my image: it reflects my concerns, my inspirations, and a deep reflection on the passage of time and the meaning of life. Discover my new exhibition: INSPIRATION TEMPORALITY CLIMATE.

