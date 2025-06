Exposition de peintures Wilma Sina Aucant Halle aux Arts (Médiathèque) Saint-Vit 24 juin 2025 10:00

Doubs

Exposition de peintures Wilma Sina Aucant Halle aux Arts (Médiathèque) 24 rue Charles de Gaulle Saint-Vit Doubs

Début : 2025-06-24 10:00:00

fin : 2025-06-30

2025-06-24

La démarche artistique consiste à travailler sur une représentation abstraite de la peinture basée essentiellement sur les couleurs du monde animal et végétal, avec une prédilection pour les tons chauds et terreux comme les Terres de Sienne, les ambres, les ocres

Ce travaille est réalisé principalement avec de la peinture acrylique sur des châssis entoilés et grands formats. Plusieurs techniques utilisées, seules ou combinées éponges, couteaux, grattoirs, pinceaux …

Glissement sensible vers le monde animal qui offre des couleurs incroyablement surprenantes et inspirantes avec appui sur un recueil de combinaisons colorimétriques de cette diversité animalière.

Chaque animal avec ses couleurs dominantes pour imposer la tonalité principale et ses couleurs de soutien en petits touches pour révéler et donner du nerf à cette gamme chromatozoologique et ludique.

L’objectif étant d’obtenir un visuel équilibré, esthétique, puissant et attrayant.

La volonté est également, en puisant dans toute cette richesse et variété des couleurs du monde animal, de contribuer modestement à mettre en valeur ce patrimoine afin de susciter le respect pour ce monde du vivant parfois menacé et maltraité, et prendre conscience à quel point la nature est source d’inspiration fondamentale pour nous tous. .

Halle aux Arts (Médiathèque) 24 rue Charles de Gaulle

Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 14 53 21 wilma.sina.aucant@gmail.com

