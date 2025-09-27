EXPOSITION DE PETER WEIR Marvejols

EXPOSITION DE PETER WEIR Marvejols samedi 27 septembre 2025.

EXPOSITION DE PETER WEIR

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-09-27

Peter Weir, plasticien anglais bien connu des lozérien.ne.s (en particulier à Marvejols où il propose chaque année une œuvre éphémère sous forme d’anamorphose in situ à l’occasion du Marveloz Pop Festival), nous fera le grand plaisir d’exposer une sélection de tableaux et dessins sur les murs du Sillon Lauzé, du samedi 27 septembre au jeudi 27 novembre 2025.

Anglais de naissance, il a étudié les beaux-arts à Londres, dans une école indépendante de Wimbledon, où il a travaillé dans la fonderie d’art pendant 8 ans. Amoureux de la France qu’il a découvert en traversant la Manche pour la première fois à l’âge de 14 ans, la vie trop chère en Angleterre l’a ensuite poussé à venir s’y installer pour pratiquer son art.

C’est en Lozère que le hasard l’a mené, et il ne se lasse pas de ses paysages qui lui rappellent l’Écosse, pays de ses ancêtres.

Enthousiasmé par l’art sous toutes ses formes, Peter Weir aime aussi transmettre ses passions et intervient dans les établissements scolaires et dans les associations lozériennes comme Mend’Arts depuis de nombreuses années…

Deux thèmes traversent son travail de peinture et dessin, depuis toujours

l’interprétation d’un paysage une recherche imprégné de son intérêt pour la géologie et sa volonté de rendre l’ambiance d’un lieu.

l’intervention de l’être humain sur la nature une interprétation des sentiments qui envahissent Peter lorsqu’il est confronté, le plus souvent malheureusement, à la nature destructrice ou égoïste de l’être humain quand son empreinte s’impose sur un paysage.

Sachez enfin que samedi 27 septembre, le vernissage de l’exposition de Peter Weir au Sillon Lauzé sera suivi par une soirée platines digne des plus grands clubs londoniens proposée par Pardon Garçon, qui sera accompagnée d’autres DJs du Sillound System pour un set 100% musique britannique, des grands classiques de la brit’pop des 90’s aux dernières sorties hip hop des artistes d’Outre Manche, en passant par le ska punk, la néo soul ou la trap music ! .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement EXPOSITION DE PETER WEIR Marvejols a été mis à jour le 2025-09-19 par 48-OT Gévaudan Destination