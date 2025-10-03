Exposition de philatélie Bibliothèque de Saint Sébastien Saint-Sébastien
Exposition de philatélie 3 – 5 octobre Bibliothèque de Saint Sébastien Creuse
Début : 2025-10-03T09:00:00 – 2025-10-03T11:00:00
Fin : 2025-10-05T15:00:00 – 2025-10-05T17:00:00
Partez à la découverte de la bibliothèque de notre commune à travers une exposition originale de timbres !
Sur différents thèmes, ces petites œuvres fascinantes vous invitent à explorer l’histoire, l’art et la culture, tout en redécouvrant les trésors cachés de notre bibliothèque.
Une visite enrichissante et surprenante pour petits et grands !
Bibliothèque de Saint Sébastien 23160 SAINT SEBASTIEN 13 Place Noémie Marcelot Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine
