Exposition de philatélie Bibliothèque de Saint Sébastien Saint-Sébastien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T09:00:00 – 2025-10-03T11:00:00

Fin : 2025-10-05T15:00:00 – 2025-10-05T17:00:00

Partez à la découverte de la bibliothèque de notre commune à travers une exposition originale de timbres !

Sur différents thèmes, ces petites œuvres fascinantes vous invitent à explorer l’histoire, l’art et la culture, tout en redécouvrant les trésors cachés de notre bibliothèque.

Une visite enrichissante et surprenante pour petits et grands !

Bibliothèque de Saint Sébastien 23160 SAINT SEBASTIEN 13 Place Noémie Marcelot Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine

