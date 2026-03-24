Exposition de Philippe Ménard, céramiste, et de Chris & Nico, photographes

50 Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-09

Exposition de céramiques et de photographie artistiques sur le travail de Philippe Ménard

Céramiste depuis plus de 45 ans en Sarthe, Philippe Ménard a construit un parcours singulier, guidé par liberté, indépendance et création . Formé aux Beaux-Arts puis à la céramique auprès de Pierre Pissareff, il s’installe en 1976 comme potier.

Sa reconnaissance s’est affirmée grâce à des rencontres marquantes. Le soutien d’Abbé Bidault, collectionneur et mécène, lui ouvre les portes d’expositions, tandis que Bruno Chauffert-Yvart, architecte des Bâtiments de France, l’introduit dans le milieu du patrimoine et lui permet d’accéder à des commandes d’envergure dans des manoirs tels que le Logis de Moullins, à Saint-Rémy-du-Val.

Je suis un imagier, le but est de faire rêver, raconter des histoires . Ses pièces uniques, mêlant modelage et travail au tour, traduisent un lien fort avec le public.

En écho à cette démarche, les photographes sarthois Chris et Nico ont suivi l’artiste pendant six mois, documentant son travail et ses cuissons. Leur exposition précédente à Dollon a déjà été saluée par un franc succès. Leur regard s’inscrit dans une réflexion sur le vivant nous voulions arrêter la ‘sombritude’ mettre la lumière sur ceux qui œuvrent pour le vivant , cherchant ainsi à faire vivre et cohabiter le vivant , avec l’humilité de la petite goutte d’eau ou la petite abeille . .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Exhibition of ceramics and artistic photography on the work of Philippe Ménard

L’événement Exposition de Philippe Ménard, céramiste, et de Chris & Nico, photographes Mamers a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Maine Saosnois