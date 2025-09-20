Exposition de Philippe Vignes Église Notre-Dame des Flots Lacanau

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le photographe canaulais Philippe Vignes expose une sélection de ses œuvres photographiques, capturant avec sensibilité les paysages de sa région.

Parmi les clichés présentés, vous pourrez admirer de superbes vues du lac de Lacanau, ainsi que d’autres instants saisis au fil de ses balades et de son regard artistique.

Église Notre-Dame des Flots 12 avenue de l'Adjudant Guittard, 33680 Lacanau, France

© Phil Tmax