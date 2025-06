Exposition de photo « Le pouvoir des fleurs » – Maison Nature & Patrimoines Castellane 25 juin 2025 10:00

Alpes-de-Haute-Provence

Exposition de photo « Le pouvoir des fleurs » Maison Nature & Patrimoines Castellane

Début : 2025-06-25 10:00:00

fin : 2025-08-31 18:30:00

2025-06-25

2025-07-01

2025-09-01

L’artiste photographe Célia Pernot vous transporte dans l’univers des jardins.

Maison Nature & Patrimoines 2 place de l’église

Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 19 23 musee@castellane-verdon.com

English :

Artist photographer Célia Pernot transports you into the world of gardens.

German :

Die Fotokünstlerin Célia Pernot entführt Sie in die Welt der Gärten.

Italiano :

La fotografa artista Célia Pernot vi trasporta nel mondo dei giardini.

Espanol :

La artista fotógrafa Célia Pernot le transporta al mundo de los jardines.

