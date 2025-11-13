Form Gallery présente NEW VOICES, le plus vaste projet contemporain de photographie ukrainienne à Paris, en parallèle du salon Paris Photo. L’exposition, issue du livre 100 contemporary Ukrainian photographers, réunit une soixantaine d’artistes ukrainiens (résidant en Ukraine ou dans la diaspora). Vernissage : 13 novembre 2025 à 17h. Du 13 au 16 novembre 2025, Form/Joseph Gallery — 5/9 rue Bailly, Paris. Rencontres avec les artistes et visites curatoriales au programme.

New voices : Exposition de photographie contemporaine, à la Joseph Gallery

Le jeudi 13 novembre 2025

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-13T01:00:00+01:00

fin : 2025-11-14T00:59:59+01:00

Date(s) : 2025-11-13T00:00:00+02:00_2025-11-13T23:59:00+02:00



https://form.photography/