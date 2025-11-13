Exposition de photographie émergences Cernay

Exposition de photographie émergences

Sadie Keller célèbre la beauté du monde dans des clichés sensibles et lumineux.

Sadie Keller présente des photographies empreintes d’émotion, entre lumière et mouvement. Inspirée par son parcours entre le Nicaragua, l’Ukraine et l’Alsace, elle saisit la beauté fugace du monde et la transforme en poésie visuelle. .

English :

Sadie Keller celebrates the beauty of the world in sensitive, luminous shots.

German :

Sadie Keller feiert die Schönheit der Welt in einfühlsamen und leuchtenden Aufnahmen.

Italiano :

Sadie Keller celebra la bellezza del mondo nelle sue fotografie sensibili e luminose.

Espanol :

Sadie Keller celebra la belleza del mundo en sus fotografías sensibles y luminosas.

