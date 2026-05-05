Exposition de photographie « Zingaro » au Pôle international de sports équestres 19 et 20 septembre Haras national du Pin Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Photographe officiel de la compagnie, Antoine Poupel propose une immersion sensible et poétique au cœur des créations de Zingaro. Ami proche de Bartabas, il accompagne depuis de nombreuses années les spectacles de la troupe, de Loungtaà Femmes persanes, en France comme à l’international, de New York à Tokyo, d’Istanbul à Hong Kong, ou encore de Moscou à Mexico.

À travers son objectif, Antoine Poupel capture l’essence d’un univers singulier, où se mêlent influences culturelles, imaginaire et puissance du vivant. Ses photographies révèlent la relation intime entre l’homme et le cheval, sublimée par une approche artistique libre et sensible.

Bartabas décrit ainsi son travail : « Finalement, Antoine Poupel me connaît bien, et ce n’est pas un inconvénient. Il ne connaît rien aux chevaux, et c’est même un avantage : il n’est pas tenté de produire des images “hippologiquement correctes” et cela lui a permis de prendre avec son sujet la distance nécessaire pour s’exprimer pleinement.

Chaque photo et montage qu’il nous présente est un témoignage des œuvres de Zingaro qu’il a découvertes au fil des années. »

Cette exposition offre ainsi un regard inédit sur les spectacles de Zingaro, où le cheval devient à la fois acteur, symbole et figure onirique.

Présentée en extérieur, au cœur du Pôle international de Sports Équestres, elle s’inscrit dans un environnement dédié à l’excellence équestre et au spectacle vivant.

Haras national du Pin Haras national du Pin, 61310 Le Pin-au-haras Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie 02 33 36 68 68 https://www.haras-national-du-pin.com/ 300 ans d’histoire au Haras national du Pin ! Le premier établissement de l’administration des Haras royaux créée par Louis XIV en 1665, a été construit au XVIIIe siècle par l’architecte du roi, Robert de Cotte et est influencé par l’architecture et l’art paysager de l’École de Versailles. Installé dans un écrin de verdure de plus de 1 000 hectares, surnommé le « Versailles du Cheval », l’un des haras les plus célébrés au monde vous ouvre sa majestueuse grille d’honneur. Magnifié par divers artistes comme Edgar Degas, le Haras national du Pin demeure le symbole du patrimoine équestre. RD 926, A 28 sortie n16 Gacé, A 88 sortie Argentan ou Mortrée SNCF ligne paris-granville-gare d’Argentan (14km)

Journées européennes du patrimoine 2026

©Antoine Poupel