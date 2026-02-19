Exposition de photographie Zingaro Le Pin-au-Haras

Exposition de photographie Zingaro

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Début : 2026-04-10

fin : 2026-11-01

2026-04-10

Exposition Zingaro , théâtre équestre créé par Bartabas, photographies d’Antoine Poupel.

Antoine Poupel est photographe de la compagnie Zingaro, théâtre équestre créé par Bartabas, installée à Aubervilliers. Fidèle compagnon de Bartabas, Antoine Poupel a suivi l’ensemble des créations extraordinaires de Zingaro de Loungta à Femmes persanes , en les suivant dans leurs tournées en France et à l’étranger. Il a capté la poésie et l’univers original de Zingaro, sublimant la relation entre l’homme et le cheval.

Exposition extérieure sur le Pôle international de Sports Equestres du Haras national du Pin.

Accès et entrée gratuite lors des concours organisés sur le Pôle international de Sports Equestres. .

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68

