Exposition de photographiers « Lumières 2024 », de Laurent Mioc Saint-Gobain

Place Paul Doumer Saint-Gobain Aisne

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11 2025-10-12 2025-10-18 2025-10-19

Plusieurs dizaines de photographies pour découvrir l’Aisne sous un nouvel éclairage.

La collection sera constituée principalement de paysages de la Vallée de l’Oise, du

tronçon allant d’Origny-Sainte-Benoîte jusqu’à Beautor… Ce sera l’occasion de

présenter 12 mois de travail photographique, de mise en valeur de la lumière

axonaise.

Des paysages à découvrir ou redécouvrir ! .

Place Paul Doumer Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 80 01

