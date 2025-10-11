Exposition de photographiers « Lumières 2024 », de Laurent Mioc Saint-Gobain
Exposition de photographiers « Lumières 2024 », de Laurent Mioc Saint-Gobain samedi 11 octobre 2025.
Exposition de photographiers « Lumières 2024 », de Laurent Mioc
Place Paul Doumer Saint-Gobain Aisne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12 2025-10-18 2025-10-19
Plusieurs dizaines de photographies pour découvrir l’Aisne sous un nouvel éclairage.
La collection sera constituée principalement de paysages de la Vallée de l’Oise, du
tronçon allant d’Origny-Sainte-Benoîte jusqu’à Beautor… Ce sera l’occasion de
présenter 12 mois de travail photographique, de mise en valeur de la lumière
axonaise.
Des paysages à découvrir ou redécouvrir ! .
Place Paul Doumer Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 80 01
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition de photographiers « Lumières 2024 », de Laurent Mioc Saint-Gobain a été mis à jour le 2025-08-31 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard