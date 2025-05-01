Exposition de photographies : 36 Y’a d’la joie ! Les Amies Rouges PARIS

Les Amies Rouges proposent de fêter les 90 ans du Front populaire avec cette série lumineuse des photographies de Pierre Jamet.

Des images qui nous régalent de cette joie de garçons et de filles profitant pleinement de l’insouciance des vacances.

Une ode dynamique et positive à ce conquis social.

Quoi de mieux alors que les photographies solaires de cet artiste qui a su avec sensualité et gaieté attraper au vol ces moments de liesse, d’enthousiasme ?

Les Amies Rouges offrent à la vue et à l’achat des images d’une qualité esthétique émouvante.

Exposition photographies de noir et blanc.

Du samedi 07 mars 2026 au samedi 04 juillet 2026 :

vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Les Amies Rouges 10 RUE DOMAT 75005 Métro: Maubert – Cluny – Saint-MichelPARIS

+33143542770 asesparis5@gmail.com



