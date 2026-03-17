Exposition de photographies A tire d’ailes de Brigitte Blandin Château de Simiane Valréas

Exposition de photographies A tire d’ailes de Brigitte Blandin

Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Exposition de photographies d’oiseaux prises par Brigitte Blandin. En écho documentaire, les photographies de Michel Mangin sur les oiseaux de l’Erika.

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Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

Exhibition of bird photographs by Brigitte Blandin. As a documentary echo, Michel Mangin’s photographs of the birds on the Erika.

L’événement Exposition de photographies A tire d’ailes de Brigitte Blandin Valréas a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes