Exposition de photographies AFPAN «Sur les traces du loup» de Patrick BELIN du 03 au 31 décembre Médiathèque de Chevillon Chevillon

Exposition de photographies AFPAN «Sur les traces du loup» de Patrick BELIN du 03 au 31 décembre 3 – 31 décembre, les mercredis Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-03T14:00:00 – 2025-12-03T18:00:00

Fin : 2025-12-31T14:00:00 – 2025-12-31T18:00:00

Avec l’exposition « Sur les traces de Loup », Patrick BELIN nous dévoile en

images, des moments forts « des coulisses » lors du tournage de « LOUP »

film de Nicolas VANIER.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est

Une exposition photo de l’AFPAN en partenariat avec la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne