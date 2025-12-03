Exposition de photographies AFPAN «Sur les traces du loup» de Patrick BELIN du 03 au 31 décembre Médiathèque de Chevillon Chevillon
Exposition de photographies AFPAN «Sur les traces du loup» de Patrick BELIN du 03 au 31 décembre 3 – 31 décembre, les mercredis Médiathèque de Chevillon Haute-Marne
Entrée libre
Début : 2025-12-03T14:00:00 – 2025-12-03T18:00:00
Fin : 2025-12-31T14:00:00 – 2025-12-31T18:00:00
Avec l’exposition « Sur les traces de Loup », Patrick BELIN nous dévoile en
images, des moments forts « des coulisses » lors du tournage de « LOUP »
film de Nicolas VANIER.
Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon media-chevillon@agglo-saintdizier.fr
Une exposition photo de l’AFPAN en partenariat avec la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne