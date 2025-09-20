Exposition de photographies anciennes Hôtel de Ville du Teil Hotel de Ville Le Teil Le Teil

Exposition de photographies anciennes Hôtel de Ville du Teil Samedi 20 septembre, 09h00 Hotel de Ville Le Teil Ardèche

Accès libre

Le 11 novembre 2019, à 11 h 52, la terre tremble en Ardèche. La ville du Teil connaît le séisme le plus violent (magnitude 5,4) observé en France depuis plus d’un demi-siècle.

Depuis la ville se reconstruit. Au début de l’été 2025, l’Hôtel de Ville termine sa réhabilitation suite aux nombreuses séquelles de ce tremblement de terre.

La Commune ouvre ce batiment au public dans le cadre des Journées du Patrimoine Européennes 2025. Venez découvrir l’histoire de cet édifice public au travers d’une exposition de photographies historiques du bâtiment et de ses usages par l’association Patrimoine et Tradition.

Hotel de Ville Le Teil 1 rue de l’Hotel de ville LE TEIL Le Teil 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475496320 https://www.mairie-le-teil.fr/ https://www.facebook.com/communeleteil/;https://www.instagram.com/communeleteil07/ Accès PMR

Parkings à proximité

© Commune Le Teil