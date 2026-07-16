Exposition de photographies anciennes restaurées et colorisées, Place de l’église, Sainte-Marguerite-sur-Duclair

Informations pratiques

Exposition de photographies anciennes restaurées et colorisées 19 et 20 septembre Place de l’église Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition « Sainte-Marguerite d’hier à aujourd’hui »

La commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair et le collectif photo JPG ont le plaisir de vous inviter à découvrir le fruit d’un remarquable travail de mémoire et de valorisation du patrimoine local.

À partir de photographies anciennes confiées par les habitants, les membres du collectif JPG ont entrepris un travail minutieux de numérisation, de restauration et de colorisation des clichés. Certaines images ont également été animées grâce aux nouvelles technologies d’intelligence artificielle, offrant un regard inédit sur le passé de notre village.

Au fil des images, partez à la rencontre du Sainte-Marguerite d’hier : ses habitants, ses commerces, ses fermes, ses fêtes et ses paysages. Une plongée fascinante dans l’histoire locale qui permettra aux plus anciens de retrouver des souvenirs et aux plus jeunes de découvrir la vie de leurs aînés.

Venez partager ce voyage dans le temps et redécouvrir le patrimoine de notre village sous un regard nouveau.

Entrée libre et gratuite.

Place de l’église Place de l’église, 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie

Exposition « Sainte-Marguerite d’hier à aujourd’hui »

©collectifJPG