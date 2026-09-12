Exposition de photographies anciennes sur le bourg de Colombelles | Journées du Patrimoine Tour de Colombelles Colombelles
samedi 19 septembre 2026 · Tour de Colombelles · Colombelles
Informations pratiques
Colombelles
Exposition de photographies anciennes sur le bourg de Colombelles | Journées du Patrimoine
Tour de Colombelles Place Aristide Briand Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Présentation de vieIlles photos sur le bourg de Colombelles.
Présentation de vieIlles photos sur le bourg de Colombelles. .
Tour de Colombelles Place Aristide Briand Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 35 25 00
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English : Exposition de photographies anciennes sur le bourg de Colombelles | Journées du Patrimoine
A look back at some old photos of the village of Colombelles.
L’événement Exposition de photographies anciennes sur le bourg de Colombelles | Journées du Patrimoine Colombelles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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