Exposition de photographies anciennes sur le bourg de Colombelles | Journées du Patrimoine Tour de Colombelles Colombelles

Informations pratiques

Colombelles

Exposition de photographies anciennes sur le bourg de Colombelles | Journées du Patrimoine

Tour de Colombelles Place Aristide Briand Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Présentation de vieIlles photos sur le bourg de Colombelles.

Présentation de vieIlles photos sur le bourg de Colombelles. .

Tour de Colombelles Place Aristide Briand Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 35 25 00

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English : Exposition de photographies anciennes sur le bourg de Colombelles | Journées du Patrimoine

A look back at some old photos of the village of Colombelles.

L’événement Exposition de photographies anciennes sur le bourg de Colombelles | Journées du Patrimoine Colombelles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer