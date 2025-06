Exposition de photographies « Architectures extérieures » Villerville 15 juillet 2025 07:00

Calvados

Exposition de photographies « Architectures extérieures » Rues du centre-ville Villerville Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-15

fin : 2025-09-30

2025-07-15

La commune de Villerville a proposé à ses habitants de partager leur regard sur le village et son architecture, dans le cadre d’un concours photos. Des photographies ont été sélectionnées par un jury de professionnels. Cette exposition à ciel ouvert met en lumière ces talents amateurs.

Rues du centre-ville

Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : Exposition de photographies « Architectures extérieures »

Views on Villerville and its beach.

The commune of Villerville proposed to its inhabitants to share their view on the village within the framework of a photo contest.

The photographs exhibited were selected by a jury of professionals.

This open-air exhibition wishes to highlight these amateur talents for the pleasure of the eyes, and perhaps more…

German : Exposition de photographies « Architectures extérieures »

Die Gemeinde Villerville schlug ihren Einwohnern vor, ihren Blick auf das Dorf und seine Architektur im Rahmen eines Fotowettbewerbs zu teilen. Die Fotografien wurden von einer Fachjury ausgewählt. Diese Ausstellung unter freiem Himmel stellt diese Amateurtalente ins Rampenlicht.

Italiano :

Il comune di Villerville ha invitato i suoi abitanti a condividere le loro opinioni sul villaggio e sulla sua architettura nell’ambito di un concorso fotografico. Le fotografie sono state selezionate da una giuria di professionisti. Questa mostra all’aperto presenta questi talenti amatoriali.

Espanol :

El municipio de Villerville invitó a sus habitantes a compartir sus opiniones sobre el pueblo y su arquitectura en el marco de un concurso fotográfico. Las fotografías fueron seleccionadas por un jurado de profesionales. Esta exposición al aire libre muestra el talento de estos aficionados.

