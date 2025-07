Exposition de photographies argentiques et sérigraphies « HORS TEMPS » Fanny Bazille et Régis Léostic L’Atelier Papier Brest

Exposition de photographies argentiques et sérigraphies « HORS TEMPS » Fanny Bazille et Régis Léostic

L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest Finistère

Début : 2025-09-18 14:00:00

fin : 2025-10-22 18:00:00

2025-09-18

Fanny Bazille est appréciée pour son travail de gravure au burin qu’elle expose depuis plusieurs années dans les galeries et les salons. Elle présente à L’Atelier papier un univers différent mais complémentaire de photographies argentiques et de sérigraphies. Comme pour les estampes et le processus assez long d’encrage et d’impression, elle explique que le passage en chambre noire des tirages photographiques permet de transcrire le négatif et de lui donner une intention .

Régis Léostic photographie les rues au gré de ses inspirations, aussi bien en argentique qu’en numérique. Il aime capter les scènes et situations des gens qu’il croise dans les rues de Brest et d’ailleurs. Il a également collaboré avec des modèles pour des projets plus personnels.

Ensemble, ils présentent un travail photographique inspiré par les zones délaissées, loin de l’agitation des villes. Des journées à traverser les villes rurales, les villages de Bretagne pour prendre la notion des lieux où le temps s’est arrêté.

De ces lieux isolés, à travers l’objectif, ils ont cherché des images, des instants hors du temps. La mise en valeur artistique, par les lignes, par la lumière, d’endroits qu’on ne regarde plus. Que l’œil soit attiré par un détail, une ambiance, un regard, les photographies et sérigraphies représentées sont le reflet d’une mise en pause. En ces temps où tout s’accélère, s’autoriser à prendre le temps de regarder ces lieux, y trouver une poésie et mélancolie.

(C’est la 20eme exposition que présente l’Atelier papier !)

Les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h. .

L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 07 69 69 52

