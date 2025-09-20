Exposition de photographies : au fil des Cévennes Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition : les Cévennes vues par Thierry Vezon

Thierry Vezon est un photographe contemplatif : il capte la nature dans sa beauté et nous la révèle.

Il partage son émerveillement et ses émotions devant les paysages des Cévennes… qui le lui rendent bien.

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 Rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard, France Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 0466851048 https://www.maisonrouge-musee.fr Maison Rouge occupe une place de choix dans l’histoire de l’industrie soyeuse en France : elle est la première filature de soie industrielle à mettre en place un procédé permettant d’utiliser la vapeur pour chauffer les bassines. En janvier 1965, le site ferme ses portes définitivement et avec lui disparaît la dernière filature française de soie.

Le site a connu plusieurs remaniements au cours des XIXe et XXe siècles avec des constructions et des agrandissements successifs de différents corps de bâtiments (atelier de tissage, pavillon du gardien, bureau du directeur, coconnière…). La “Grande Rouge”, construite entre 1836 et 1838, est l’unique témoignage de ce passé industriel. C’est dans ce bâtiment, aujourd’hui restauré et inscrit au titre des Monuments historiques, qu’une partie des collections du musée est présentée (laine, sériciculture, filature et tissage). En voiture : Entrée du parking : 35 Grand’rue. En bus : Alès – Saint-Jean-du-Gard : NTecC, ligne n°81. Nîmes – Saint-Jean-du-Gard : Lio, ligne n°112

photographies de Thierry Vezon photographie cevennes

©vde maison rouge