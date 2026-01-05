Exposition de photographies autour de l’eau Médiathèque de Vernon Vernon

Exposition de photographies autour de l’eau

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30

fin : 2026-03-04

Photographies autour de notre fil rouge Ô l’eau .

Jean-Jacques Gavignet et Cyril Lubin nous présentent une série de photographies sur la thématique de l’eau. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

