Exposition de photographies autour de l’eau Médiathèque de Vernon Vernon
Exposition de photographies autour de l’eau Médiathèque de Vernon Vernon vendredi 30 janvier 2026.
Exposition de photographies autour de l’eau
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-01-30
Photographies autour de notre fil rouge Ô l’eau .
Jean-Jacques Gavignet et Cyril Lubin nous présentent une série de photographies sur la thématique de l’eau. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de photographies autour de l’eau
L’événement Exposition de photographies autour de l’eau Vernon a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération