Exposition de photographies Balade dans le Pays d’Auge avec Gabriel Bretoq par l’association Pays d’Auge au Village Fromager Livarot Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) Livarot-Pays-d’Auge

Exposition de photographies Balade dans le Pays d’Auge avec Gabriel Bretoq par l’association Pays d’Auge au Village Fromager Livarot

Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-02

fin : 2026-03-31

Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition de photographies Balade dans le Pays d’Auge avec Gabriel Bretoq par l’association Pays d’Auge du 2 au 31 mars 2026.

Visite de l’exposition aux horaires d’ouverture de la fromagerie. Entrée gratuite. .

Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 48 20 10 visite@graindorge.fr

English :

The Village Fromager invites you to discover the photography exhibition Balade dans le Pays d’Auge avec Gabriel Bretoq by the Pays d’Auge association from March 2 to 31, 2026.

