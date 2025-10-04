Exposition de photographies Bibliothèque De La Coop D’anzême Anzême

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T19:00

Exposition photographique de Nathanaël Fournier

La bibliothèque accueille une exposition de photographies signée Nathanaël Fournier, offrant un regard unique sur ses sujets et sa vision artistique. À travers ses clichés, l’artiste explore la lumière, les textures et les émotions, invitant les visiteurs à s’immerger dans des instants capturés avec sensibilité et précision.

Une occasion idéale pour les amateurs d’art et de photographie de découvrir un univers visuel original et inspirant.

Bibliothèque De La Coop D’anzême 5 Route du Pont du Diable 23000 Anzême Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555522008 https://bm-grandgueret.fr/

