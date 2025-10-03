Exposition de photographies Bibliothèque De Saint Yrieix Les Bois Saint-Yrieix-les-Bois

Exposition de photographies Bibliothèque De Saint Yrieix Les Bois Saint-Yrieix-les-Bois vendredi 3 octobre 2025.

Exposition de photographies Vendredi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque De Saint Yrieix Les Bois Creuse

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Exposition de photographies sur le petit patrimoine du bourg de Saint Yrieux Les Bois.

Bibliothèque De Saint Yrieix Les Bois 6 Rue de la Mairie 23150 Saint-Yrieix-les-Bois Saint-Yrieix-les-Bois 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555800300 https://bm-grandgueret.fr

Exposition de photographies sur le petit patrimoine du bourg de Saint Yrieux Les Bois.

BMI