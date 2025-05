Exposition de photographies Capteurs D-Motion – Rue Lamartine La Clayette, 3 juillet 2025 07:00, La Clayette.

Saône-et-Loire

Exposition de photographies Capteurs D-Motion

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-21

2025-07-03

Le photo-club du Brionnais permet à ses adhérents de s’initier et de se perfectionner dans la pratique de l’art photographique et vidéo sous toutes ses formes. Le club se veut être une structure d’échanges d’idées et de connaissances entre ses membres dans une dynamique d’ouverture vers l’extérieur ; sa philosophie, transmettre son savoir-faire et son savoir-être photographique, sa passion. Il propose Initiation théorique et pratique à la prise de vue, la prise en main du matériel, les bases de la photo, les techniques plus avancées .

Organisation de sorties à thèmes, techniques ou artistiques, théoriques ou pratiques. .

Rue Lamartine Espace Sainte Avoye

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

