Exposition de photographies : Care, un acte féministe Galerie M Paris

Juliette Dupuis Carle, au centre du dispositif, voit dans le Care

un acte créatif, puissant, fondateur de la culture féminine qui se

reflète dans les luttes communautaires ; elle associe création et

résistance pour définir sa photographie comme un femmage, un hommage

aux femmes et à leurs pouvoirs partagés.

Pour illustrer son propos, elle présente ici des épreuves de ses différentes séries : Une peau à soi, What does it mean to be free?, et son dernier projet en cours Baladi waladi.

Pour Julie Charbonnier, dans sa série Le Velours des ronces qui explore la relation intime, paradoxale et exigeante que la danse fait vivre aux corps de celles qui s’y engagent, le Care

se vit par l’abandon dans la souffrance partagée. Ayant elle-même un

parcours dans la danse c’est assez naturellement qu’elle en est venue à

concevoir la photographie comme « un espace de réparation, un outil de

soin où peut enfin s’ouvrir la parole. »

C’est également par le partage d’expériences, ici celles de l’exil, que Tina Massoumi,

réfugiée d’Iran, permet à une communauté de femmes dans la région de

Marseille, de créer ensemble des ponts avec leurs vies passées pour ne

pas rester, solitaires, dans un entre-deux, ni ici, ni là-bas. Sa série

au long cours A Home Made of Us, invite à comprendre « comment

de nouvelles maisons sont construites non pas à partir de murs, mais à

partir de visages, de gestes et d’une résilience commune. »

Enfin, c’est au sein de la haute montagne que Zoé Cavaro

permet à son corps, souffrant de vaginisme, de « s’exprimer dans la

puissance de la roche ». Ainsi dans un acte créatif et poétique, entre

son expérience personnelle et un constat global, sa série Important de disparaître dénonce les carences du système médical et la rudesse des combats solitaires.

Par cette exposition, autour du 8 mars, journée mondiale des droits de

la femme, la Galerie M, souhaitent faire écho aux voix multiples de

tou·te·s les artistes qui œuvrent pour soutenir les minorités aux

paroles muettes, soit parce qu’elles n’ont pas la place, soit parce

qu’elles n’ont pas de mot pour les dire.

Vernissage mercredi 4 mars 18h à 22h



Juliette Dupuis Carle

Julie Charbonnier

Tina Masoumi

Zoé Cavaro

Commissaire d’exposition : Maëlle Marvaud

Le Care, Prendre soin, plus qu’un rôle essentialiste auquel les femmes se verraient assignées par nature, devient ici un acte féministe, politique et revendicatif par les regards de ces quatre photographes dont les travaux font liens entre intime et politique.

Du mercredi 04 mars 2026 au mercredi 11 mars 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Galerie M 18, rue Lally Tollendal 75019 Paris

https://galeriem.eu/expos/care.php



