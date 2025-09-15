Exposition de photographies Carennac

Exposition de photographies Carennac lundi 15 septembre 2025.

Parc du Château Carennac Lot

Gratuit

Début : 2025-09-15 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-15

Photographie d’Art par Dan Courtice dans la salle du bas de l’ancien réfectoire des moines

Parc du Château Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 77 56 78 83

English :

Art photography by Dan Courtice in the lower room of the former monks’ refectory

German :

Kunstfotografie von Dan Courtice im unteren Raum des ehemaligen Refektoriums der Mönche

Italiano :

Fotografia d’arte di Dan Courtice nella sala inferiore dell’ex refettorio dei monaci

Espanol :

Fotografía artística de Dan Courtice en la sala inferior del antiguo refectorio de los monjes

