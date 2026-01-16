Exposition de photographies Carnets d’Inde Médiathèque de Burie Burie

Exposition de photographies Carnets d’Inde

Médiathèque de Burie 24, avenue de la République Burie Charente-Maritime

Début : Dimanche 2026-01-17

fin : 2026-02-14

2026-01-17

Carnets d’Inde, une exposition de photographies d’Alban Eyssette-Brizault.

Médiathèque de Burie 24, avenue de la République Burie 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 14 07 mediatheque@mairie-burie.fr

English :

Carnets d’Inde, an exhibition of photographs by Alban Eyssette-Brizault.

