Exposition de photographies Ville-Close Concarneau

Exposition de photographies

Ville-Close La Chap’L Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-06

Du photographe Daniel Roignant originaire de Saint-Yvi, organisée en partenariat avec le théâtre de l’Eclair.

Déambulation poétique le 08 avril à 19h30 et le 10 avril à 18h30 .

Ville-Close La Chap’L Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 17 32 67 62

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English : Exposition de photographies

L’événement Exposition de photographies Concarneau a été mis à jour le 2026-03-23 par OTC CCA