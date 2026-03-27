Exposition de photographies Ville-Close Concarneau
Exposition de photographies Ville-Close Concarneau lundi 6 avril 2026.
Exposition de photographies
Ville-Close La Chap’L Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-06
Du photographe Daniel Roignant originaire de Saint-Yvi, organisée en partenariat avec le théâtre de l’Eclair.
Déambulation poétique le 08 avril à 19h30 et le 10 avril à 18h30 .
Ville-Close La Chap’L Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 17 32 67 62
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English : Exposition de photographies
L’événement Exposition de photographies Concarneau a été mis à jour le 2026-03-23 par OTC CCA
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