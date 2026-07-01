Exposition de photographies de Christine Lebel, Eglise Notre-Dame, Le Thil

Informations pratiques

Exposition de photographies de Christine Lebel 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour l’édition 2026, nous vous proposons une exposition photos de Christine LEBEL

Eglise Notre-Dame 8 rue de l’église, 27150 Le Thil Le Thil 27150 Eure Normandie 06 89 05 33 75 https://www.facebook.com/ASSMLeThil https://www.facebook.com/ASSMLeThil Eglise Notre Dame du Thil Sur rendez-vous : assm.lethil@gmail.com

Pour l’édition 2026, nous vous proposons une exposition photos de Christine LEBEL