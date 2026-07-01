Exposition de photographies de Crosville-la-Vieille et de photographies des 41 communes de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg, Mairie, Crosville-la-Vieille

Informations pratiques

Exposition de photographies de Crosville-la-Vieille et de photographies des 41 communes de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg 19 et 20 septembre Mairie Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Club Objectif Photo 27 présente une exposition de photos du village de Crosville-la-Vieille et de son patrimoine, ainsi que les photos des 41 communes de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg. Photos exceptionnelles, inhabituelles, un autre regard sur le village, sa vie quotidienne et ses éléments remarquables.

A voir absolument ! Animation exceptionnelle !

Mairie 9 rue de l’église, 27110 Crosville-la-Vieille Crosville-la-Vieille 27110 Eure Normandie 06 07 37 33 94 http://crosville-la-vieille.fr L’église de Crosville-la-Vieille, dédiée à Saint-Martin, inscrite au patrimoine national est composée d’un choeur datant de la fin du XIIème siècle et d’une nef du XIIIème siècle. Son bas-côté sud, datant du XVIème siècle, constitue un patrimoine remarquable par ses trois pignons percés d’un oculus et ornés de feuillages et d’animaux fantastiques. Trois éléments sont classés : le tableau du retable de l’autel majeur, les fonts baptismaux et un aigle-lutrin. De nombreux graffitis sont visibles à l’intérieur et à l’extérieur de l’église. Une lourde campagne de restauration du bâti et de son mobilier a permis à cette église d’être réouverte et d’accueillir des célébrations religieuses et de nombreuses animations culturelles.

Le Club Objectif Photo 27 présente une exposition de photos du village de Crosville-la-Vieille et de son patrimoine, ainsi que les photos des 41 communes de la Communauté de Communes du Pays du un le…

Commune de CROSVILLE LA VIEILLE