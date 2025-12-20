Exposition de photographies de Félix Arnaudin Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Exposition de photographies de Félix Arnaudin

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-21

2026-02-04

Dans le cadre de l’exposition PHOTOMAGE présentée à la Maison de la Photographie des Landes du mardi 4 au samedi 21 février , retrouvez à la médiathèque une exposition de photographies de Félix Arnaudin, accessible du 4 au 21 février, aux horaires d’ouverture de la médiathèque mardi 16h-20h,mercredi 10h-12h et 14h-18h, jeudi et vendredi 18h-20h, samedi 10h-17h. .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Exposition de photographies de Félix Arnaudin

As part of the PHOTOMAGE exhibition at the MPL, a photo exhibition by Félix Arnaudin is on display at the media library from February 4 to 21, during library opening hours: Tuesday: 4pm-8pm, Wednesday: 10am-12pm and 2pm-6pm, Thursday and Friday: 6pm-8pm, Saturday: 10am-5pm.

