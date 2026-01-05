Exposition de photographies de Isabelle Otto La Chambre Claire Douarnenez
Exposition de photographies de Isabelle Otto La Chambre Claire Douarnenez samedi 28 novembre 2026.
Exposition de photographies de Isabelle Otto
La Chambre Claire 3 rue Voltaire Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2027-01-09
Date(s) :
2026-11-28
Vernissage le samedi 28 novembre 2026 en présence de l’artiste. .
La Chambre Claire 3 rue Voltaire Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 42 40 88 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de photographies de Isabelle Otto
L’événement Exposition de photographies de Isabelle Otto Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-02 par OT PAYS DE DOUARNENEZ