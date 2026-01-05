Exposition de photographies de Israel Ariño La Chambre Claire Douarnenez
Exposition de photographies de Israel Ariño La Chambre Claire Douarnenez samedi 4 juillet 2026.
Exposition de photographies de Israel Ariño
La Chambre Claire 3 rue Voltaire Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-07-04
Vernissage le samedi 4 juillet 2026 en présence de l’artiste. .
La Chambre Claire 3 rue Voltaire Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 42 40 88 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de photographies de Israel Ariño
L’événement Exposition de photographies de Israel Ariño Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-02 par OT PAYS DE DOUARNENEZ