Exposition de photographies de Jean Dieuzaide (1921-2003) 09420 Rimont Rimont

Exposition de photographies de Jean Dieuzaide (1921-2003) 20 et 21 septembre 09420 Rimont Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Exposition photographique : “Rimont, village détruit, village reconstruit”

Par Jean Dieuzaide (1921–2003)

Découvrez une série émouvante de photographies en noir et blanc signées par le grand photographe Jean Dieuzaide, retraçant l’histoire de Rimont, village détruit puis reconstruit après la Seconde Guerre mondiale.

À travers son regard sensible et humaniste, Dieuzaide capture la mémoire d’un territoire marqué par la résilience, entre ruines, reconstruction et vie retrouvée.

Une exposition à la fois historique et artistique, à ne pas manquer.

09420 Rimont 24 Avenue Rhin et Danube 09420 Rimont Rimont 09420 Ariège Occitanie Salle Ferdinand BAC

©Commune de Rimont