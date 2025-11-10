Exposition de photographies de Jean-Philippe Borg à l’Espace d’Ornano Espace d’Ornano Sisteron
Exposition de photographies de Jean-Philippe Borg à l'Espace d'Ornano
Espace d'Ornano
Sisteron
lundi 10 novembre 2025.
Alpes-de-Haute-Provence
Espace d'Ornano
8 rue Saunerie
Sisteron
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-10
fin : 2025-01-03
Date(s) :
2025-11-10
Jean-Philippe Borg, photographe aixois, se consacre exclusivement à la photographie de paysages et de nature. Cet intérêt pour la faune sauvage l’a mené en Colombie Britannique, au Spitzberg, au Kenya, au Botswana, en Ouganda, puis aux Etats-Unis…
Espace d’Ornano 8 rue Saunerie
Sisteron 04200
Alpes-de-Haute-Provence
Provence-Alpes-Côte d'Azur
+33 4 92 61 58 40
service-culture@sisteron.fr
English :
Jean-Philippe Borg, a photographer from Aix-en-Provence, specializes exclusively in landscape and nature photography. His interest in wildlife has taken him to British Columbia, Spitzbergen, Kenya, Botswana, Uganda and the United States…
German :
Jean-Philippe Borg, Fotograf aus Aix, widmet sich ausschließlich der Landschafts- und Naturfotografie. Sein Interesse an Wildtieren hat ihn nach British Columbia, Spitzbergen, Kenia, Botswana, Uganda und in die USA geführt…
Italiano :
Jean-Philippe Borg, fotografo di Aix-en-Provence, è specializzato esclusivamente in fotografia di paesaggio e natura. Il suo interesse per la fauna selvatica lo ha portato in British Columbia, Spitzbergen, Kenya, Botswana, Uganda e Stati Uniti…
Espanol :
Jean-Philippe Borg, fotógrafo de Aix-en-Provence, está especializado exclusivamente en fotografía de paisaje y naturaleza. Su interés por la vida salvaje le ha llevado a la Columbia Británica, Spitzbergen, Kenia, Botsuana, Uganda y Estados Unidos….
