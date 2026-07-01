Exposition de photographies de Saint Rigomer et des environs, Maison de Gaston Floquet, Villeneuve-en-Perseigne

Informations pratiques

Exposition de photographies de Saint Rigomer et des environs Dimanche 20 septembre, 15h00, 18h00 Maison de Gaston Floquet Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition de photographies anciennes des environs de Saint Rigomer-des-Bois, en particulier de la forêt de Perseigne, et présentation d’images inédites de Gaston Floquet et Maria Féro.

Maison de Gaston Floquet 37 rue Gaston Floquet Saint Rigomer des Bois Villeneuve-en-Perseigne 72610 Saint-Rigomer-des-Bois Sarthe Pays de la Loire +336 87 87 60 87 Gaston Floquet était artiste plasticien. A Paris, pour vivre il exerçait différents métiers : correcteur d’imprimerie, traducteur, mais aussi comédien comme sa femme, Anne-Marie. Leurs conditions de vie étaient précaires matériellement et compliquées moralement.

Anne-Marie, consciente des difficultés de Gaston projette de s’installer à la campagne, d’acheter une maison pour que Gaston ait un atelier où il puisse développer son art : souder le métal, assembler les os, peindre, etc. Ils achètent cette ancienne ferme, sur le « Tertre » en 1966. Elle est en très mauvais état. En 1972 seulement, Gaston peut y emménager dans un confort sommaire tout en poursuivant sa restauration. Après le décès d’Anne-Marie en 1973, Gaston vivra seul ici jusqu’à sa mort en 2001.

Gaston Floquet a fait donation de sa maison et de tout ce qu’elle contenait à la commune de Saint-Rigomer-des-Bois (donation acceptée par le conseil municipal du 8 novembre 2001).

La commune confie alors à l’Association des amis de Gaston Floquet la tâche de faire vivre cette maison et de faire connaître son œuvre.

À l’arrière de la maison, le jardin offre une vue magnifique sur Alençon et ses environs. Gaston Floquet y faisait son potager. Le passage devant la maison, « la ruelle » comme il l’appelait Gaston Floquetlui servait d’atelier en plein air pour les peintures en grand format et les travaux de soudure. Il y entreposait un tas de ferrailles et autres matériaux. Venir en vélo ou en voiture. Parking au 37 rue Gaston Floquet Saint Rigomer-des-Bois commune de Villeneuve en Perseigne

Exposition de photographies anciennes des environs de Saint Rigomer-des-Bois, en particulier de la forêt de Perseigne, et présentation d’images inédites de Gaston Floquet et Maria Féro.

Gaston Floquet devant sa maison en 1973 ©Michel Carrade