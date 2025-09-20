Exposition de photographies de Sylvie Augendre Château de Prye Imphy

Exposition de photographies de Sylvie Augendre Château de Prye Imphy samedi 20 septembre 2025.

Exposition de photographies de Sylvie Augendre 20 et 21 septembre Château de Prye Nièvre

Tarif : 3,50 € | Gratuit pour les adhérents de l’AACEPP et les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Grande voyageuse, amoureuse du patrimoine et des paysages nivernais, Sylvie Augendre photographie et a déjà recensé plus de 100 espèces d’animaux (des insectes aux mammifères) qui vivent dans le parc de Prye. Elle sera heureuse de vous expliquer les techniques d’observation et de vous présenter les accessoires utilisés lors des Journées européennes du patrimoine.

Château de Prye 58160 La Fermeté Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://www.chateaudeprye.com https://www.facebook.com/chateaudeprye/?fref=ts Ce domaine classé au titre des Monuments historiques a été dessiné à la fin du XIXe siècle par Édouard André, et compte des écuries dont les boxes sont lambrissés de marbre. Entrée sur la D18.

© Château de Prye