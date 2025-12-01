Exposition de photographies des animaux et du monde agricole de Céline REY au Village Fromager Livarot Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) Livarot-Pays-d’Auge

Exposition de photographies des animaux et du monde agricole de Céline REY au Village Fromager Livarot

Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition de photographies des animaux et du monde agricole de Céline REY du 1er au 31 décembre 2025.

Visite de l’exposition aux horaires d’ouverture de la fromagerie. Entrée gratuite. .

Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 48 20 10 visite@graindorge.fr

English :

The Village Fromager invites you to come and discover Céline REY’s exhibition of photographs of animals and the farming world from December 1 to 31, 2025.

German :

Das Käsedorf lädt Sie ein, die Ausstellung mit Fotografien von Tieren und der Welt der Landwirtschaft von Céline REY vom 1. bis 31. Dezember 2025 zu besichtigen.

Italiano :

Il Village Fromager vi invita a scoprire la mostra fotografica di Céline REY sugli animali e il mondo agricolo dal 1° al 31 dicembre 2025.

Espanol :

El Village Fromager le invita a descubrir, del 1 al 31 de diciembre de 2025, la exposición de fotografías de animales y del mundo agrícola de Céline REY.

