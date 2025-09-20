Exposition de photographies des paysages de l’étang de Capestang : « Réflexions entre le ciel et l’étang » Chai Garros Montels

Exposition de photographies des paysages de l’étang de Capestang : « Réflexions entre le ciel et l’étang » Chai Garros Montels samedi 20 septembre 2025.

Exposition de photographies des paysages de l’étang de Capestang : « Réflexions entre le ciel et l’étang » Samedi 20 septembre, 14h00 Chai Garros Hérault

Entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

« Que serait l’étang sans le ciel ?

Que serait le ciel sans l’étang ?

Il leur manquerait l’essentiel,

Un dialogue à tout instant… »

Philippe Barjaud, urbaniste et photographe, vous dévoile ses plus beaux clichés de l’étang de Capestang, zone sensible classée Natura 2000.

Chai Garros 1 Rue de la paix, 34310 Montels Montels 34310 Hérault Occitanie 04 67 93 31 29 Le grand chai, marquant l’entrée du village, a été érigé en 1895 par les architectes bordelais Garros, connus pour leurs caves et châteaux pinardiers du Biterrois. Ce bâtiment majestueux, récemment acquis par la commune, constitue un élément remarquable du patrimoine viticole local. L’entré se fait par le portail monumental situé sur la place de la Mairie au bout de la rue de la Paix.

_« Que serait l’étang sans le ciel ?

© Philippe Barjaud