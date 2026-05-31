Exposition de photographies d’hier à aujourd’hui…, Église de Saint-Mards-de-Fresne (Le Bourg), Saint-Mards-de-Fresne

Exposition de photographies d’hier à aujourd’hui… 19 et 20 septembre Église de Saint-Mards-de-Fresne (Le Bourg) Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de l’Église de Saint-Mards-de-Fresne avec une exposition de reproduction de cartes postales représentant l’édifice sur différentes périodes et diffusion d’un court film de 1936 retraçant une procession devant l’église.

Église de Saint-Mards-de-Fresne (Le Bourg) 27230 Saint Mards de Fresne Saint-Mards-de-Fresne 27230 Eure Normandie 0232447073 https://www.lieuvinpaysdauge.fr/connaitre-la-collectivite/les-communes/saint-mards-de-fresne/ https://www.facebook.com/people/Mairie-de-Saint-Mards-de-Fresne/61571615559683/?mibextid=wwXIfr&rdid=LkzeoCCv9fEvcewM&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1B3Nkdyvce%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr

Ouverture exceptionnelle de l’Église de Saint-Mards-de-Fresne avec une exposition de reproduction de cartes postales représentant l’édifice sur différentes périodes et diffusion d’un court film de…

©Alexandra Sturdza