Exposition de photographies du bâti agricole à valeur patrimoniale en danger, Grange-pressoir, Saumont-la-Poterie

Informations pratiques

Exposition de photographies du bâti agricole à valeur patrimoniale en danger Dimanche 20 septembre, 14h00 Grange-pressoir Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Comment sauver une grange-pressoir dit banal du XVIIème siècle ?

Comment regarder le bâti agricole ancien, le faire redécouvrir, le restaurer pour le faire vivre avec de nouvelles fonctionnalités contribuant ainsi à l’attractivité du village.

Installation de photos devant les murs de la grange-pressoir, bien communal, au centre-bourg du village.

Grange-pressoir Rue de l’église, 76440 Saumont-la-Poterie Saumont-la-Poterie 76440 Seine-Maritime Normandie

Comment sauver une grange-pressoir dit banal du XVIIème siècle ?

© Evelyne Detournay