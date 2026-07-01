Exposition de photographies du bâti agricole à valeur patrimoniale en danger, Grange-pressoir, Saumont-la-Poterie
dimanche 20 septembre 2026 · Grange-pressoir · Saumont-la-Poterie
Informations pratiques
Exposition de photographies du bâti agricole à valeur patrimoniale en danger Dimanche 20 septembre, 14h00 Grange-pressoir Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Comment sauver une grange-pressoir dit banal du XVIIème siècle ?
Comment regarder le bâti agricole ancien, le faire redécouvrir, le restaurer pour le faire vivre avec de nouvelles fonctionnalités contribuant ainsi à l’attractivité du village.
Installation de photos devant les murs de la grange-pressoir, bien communal, au centre-bourg du village.
Grange-pressoir Rue de l’église, 76440 Saumont-la-Poterie Saumont-la-Poterie 76440 Seine-Maritime Normandie
Comment sauver une grange-pressoir dit banal du XVIIème siècle ?
© Evelyne Detournay
À voir aussi à Saumont-la-Poterie (Seine-Maritime)
- Randonnée à Saumont la Poterie Saumont-la-Poterie 28 juillet 2026
- Randonnée à Saumont la Poterie Saumont-la-Poterie 14 août 2026