Exposition de photographies du Club de la Petite A Médiathèque de Briouze Briouze
Exposition de photographies du Club de la Petite A Médiathèque de Briouze Briouze mardi 12 mai 2026.
Exposition de photographies du Club de la Petite A
Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-12
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-05-12
Une sélection de clichés qui révèle le territoire, ses instants et ses lumières…
Tout public accès libre .
Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50 mediatheque.briouze@flers-agglo.fr
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English : Exposition de photographies du Club de la Petite A
L’événement Exposition de photographies du Club de la Petite A Briouze a été mis à jour le 2026-03-24 par Flers agglo
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