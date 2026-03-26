Exposition de photographies du Club de la Petite A Médiathèque de Briouze Briouze

Exposition de photographies du Club de la Petite A

Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-12

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-05-12

Une sélection de clichés qui révèle le territoire, ses instants et ses lumières…

Tout public accès libre .

Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50 mediatheque.briouze@flers-agglo.fr

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English : Exposition de photographies du Club de la Petite A

L’événement Exposition de photographies du Club de la Petite A Briouze a été mis à jour le 2026-03-24 par Flers agglo