Exposition de photographies Église Notre-Dame Rives-en-Seine

Exposition de photographies Église Notre-Dame Rives-en-Seine samedi 20 septembre 2025.

Exposition de photographies 20 et 21 septembre Église Notre-Dame Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition exceptionnelle se tiendra samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, de 10h à 18h, dans l’enceinte de l’église de Rançon.

Vous pourrez découvrir les œuvres de 30 photographes issus des clubs de Saint Wandrille, Le Trait et La Mailleraye, réunis autour d’une sélection riche et variée.

Cette exposition est l’occasion unique de pénétrer dans l’église, habituellement fermée, et d’admirer les travaux de restauration tout juste achevés, financés par la DRAC, la commune et l’association Rançon Patrimoine Vivant.

Cet événement s’inscrit également dans le cadre du bicentenaire du rattachement de Rançon à Saint Wandrille, offrant ainsi un double regard : celui du patrimoine bâti, remis en lumière, et celui de la création contemporaine portée par les artistes du territoire.

Église Notre-Dame Route de Rançon, 76490 Rives-en-Seine Rives-en-Seine 76490 Saint-Wandrille-Rançon Seine-Maritime Normandie Eglise désacralisée Notre-Dame

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition exceptionnelle se tiendra samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, de 10h à 18h, dans l’enceinte de l’église de Rançon.

©Mairie de Rives-en-Seine