Exposition de photographies : églises reconstruites ou restaurées grâce au plan Marshall Eglise Notre-Dame de la Nativité Bois-Héroult

Exposition de photographies : églises reconstruites ou restaurées grâce au plan Marshall Eglise Notre-Dame de la Nativité Bois-Héroult samedi 20 septembre 2025.

Exposition de photographies : églises reconstruites ou restaurées grâce au plan Marshall 20 et 21 septembre Eglise Notre-Dame de la Nativité Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition de photographies – Journées du Patrimoine

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir une exposition exceptionnelle consacrée aux églises reconstruites ou restaurées grâce au Plan Marshall, au sein de l’église Notre-Dame de la Nativité de Bois-Héroult.

À travers l’œil passionné des membres du Photo Club Castenais, plongez dans l’histoire et l’esthétique de ces édifices qui témoignent à la fois de la mémoire et de la résilience des territoires. L’exposition se tiendra à l’église de Bois-Héroult, les 20 et 21 septembre 2025, ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Concernant léglise :

Visite avec une brochure guide de l’église Notre-Dame de la Nativité de Bois-Héroult

La première chapelle de Bois-Héroult a été construite en 1240 à l’emplacement de l’actuelle église communale, comme en atteste les documents anciens.

L’église de Bois-Héroult : L’église actuelle a été édifiée au début du XVIIIe siècle. Le retable en bois sculpté du XVIIIe siècle est bien conservé. Cette ancienne chapelle du château de Bois-Héroult a été construite vers 1740 par Alphonse de Civille (1717-1772) – Seigneur de Saint-Mards- et son épouse née Anne de Chastenet de Puysegur – fille du Maréchal de France. Elle est consacrée à Notre Dame de la Nativité et placée sous la protection de Saint Fiacre. Vous pouvez y découvrir une piéta de Lourdel, sculpteur Normand du XVIIe siècle, et un tableau du XVIIe siècle sur l’évocation de Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites.

La chapelle Saint Bénigne (ISMH).

Elle constituait le porche d’entrée de l’ancienne chapelle du Vieux-château de Bois-Héroult. Le porche est daté de 1540 et a été construit à la demande du Père Mathieu Le BLANC – curé décédé l’année précédente et dont la pierre obituaire est apposée sur le mur Sud de la nef.

Elle fût transformée en 1826 par Bénigne PORET, Vicomte de BLOSSEVILLE, Marquis de CIVILLE et son épouse Louise LE BOURACHER, en chapelle de fonds baptismaux.

Elle ressemble beaucoup avec son ornement de feuilles d’acanthes à la chapelle de REBETS, qui est datée de 1547. La poutre de gloire est de l’époque Renaissance et présente des boiseries sculptées de qualité.

La chapelle Saint Louis

Elle fût construite en même temps que l’église de Bois-Héroult actuelle. Dès 1738, la Marquise de CIVILLE avait fait édifier une « chapelle privée » pour « sa commodité ». Adjacente au chœur, elle la plaça sous la protection de Saint Louis. Elle demeure depuis un bien dépendant du château, ce qui explique qu’elle ait été ornée en 1937 d’un vitrail (ISMH), sur lequel figurent les blasons de la famille CIVILLE et de ses alliances. Il a depuis été complété par des panneaux à droite de l’autel représentant les armes des familles des propriétaires actuels. L’ensemble est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments historiques.

Eglise Notre-Dame de la Nativité 255 rue du château, 76750 Bois-Héroult Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie 02 35 34 44 37 http://www.bois-heroult.fr La première chapelle de Bois-Héroult a été construite en 1240 à l’emplacement de l’actuelle église communale, comme en atteste les documents anciens.

L’église de Bois-Héroult : L’église actuelle a été édifiée au début du XVIIIe siècle. Le retable en bois sculpté du XVIIIe siècle est bien conservé. Cette ancienne chapelle du château de Bois-Héroult a été construite vers 1740 par Alphonse de Civille (1717-1772) – Seigneur de Saint-Mards- et son épouse née Anne de Chastenet de Puysegur – fille du Maréchal de France. Elle est consacrée à Notre Dame de la Nativité et placée sous la protection de Saint Fiacre. Vous pouvez y découvrir une piéta de Lourdel, sculpteur Normand du XVIIe siècle, et un tableau du XVIIe siècle sur l’évocation de Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites.

La chapelle Saint Bénigne (ISMH).

Elle constituait le porche d’entrée de l’ancienne chapelle du Vieux-château de Bois-Héroult. Le porche est daté de 1540 et a été construit à la demande du Père Mathieu Le BLANC – curé décédé l’année précédente et dont la pierre obituaire est apposée sur le mur Sud de la nef.

Elle fût transformée en 1826 par Bénigne PORET, Vicomte de BLOSSEVILLE, Marquis de CIVILLE et son épouse Louise LE BOURACHER, en chapelle de fonds baptismaux.

Elle ressemble beaucoup avec son ornement de feuilles d’acanthes à la chapelle de REBETS, qui est datée de 1547. La poutre de gloire est de l’époque Renaissance et présente des boiseries sculptées de qualité.

La chapelle Saint Louis

Elle fût construite en même temps que l’église de Bois-Héroult actuelle. Dès 1738, la Marquise de CIVILLE avait fait édifier une « chapelle privée » pour « sa commodité ». Adjacente au chœur, elle la plaça sous la protection de Saint Louis. Elle demeure depuis un bien dépendant du château, ce qui explique qu’elle ait été ornée en 1937 d’un vitrail (ISMH), sur lequel figurent les blasons de la famille CIVILLE et de ses alliances. Il a depuis été complété par des panneaux à droite de l’autel représentant les armes des familles des propriétaires actuels. L’ensemble est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments historiques. parking de la Mairie juste en face

Exposition de photographies – Journées du Patrimoine

Le Photo Club Castenais