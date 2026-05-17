Exposition de photographies en extérieur Diptyque Pornic
Exposition de photographies en extérieur Diptyque Pornic dimanche 17 mai 2026.
Pornic
Exposition de photographies en extérieur Diptyque
Chemin côtier de la Noëveillard Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05
Exposition extérieure de photographies proposée par le club photos de Pornic
Au programme
Le long du magnifique chemin côtier de la Noëveillard, laissez-vous surprendre par une série de diptyques originaux. Le défi relevé par les photographes ? Associer deux images pour créer un dialogue visuel unique.
Qu’il s’agisse d’une correspondance de formes, d’une unité de lieu ou d’un contraste temporel, chaque duo de clichés cache une relation, tantôt évidente, tantôt subtile. Cette déambulation artistique vous invite à ralentir à vous d’interpréter ces résonances et de deviner le fil invisible qui relie chaque œuvre. Une pause culturelle face à la mer, où l’imagination est le seul guide. .
Chemin côtier de la Noëveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire clubphotopornic@gmail.com
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English :
Outdoor photography exhibition organized by the Pornic Photo Club
L’événement Exposition de photographies en extérieur Diptyque Pornic a été mis à jour le 2026-05-15 par I_OT Pornic
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